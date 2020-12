LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Kranjec al comando, seconda manche alle 13.30 (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.32 Il russo Andrienko è 27° a 2?81. Ora Tonetti e Noel sono trentesimi a pari merito. 11.31 Fuori Hannes Zingerle, 40° a 4?08. Sempre 29° Tonetti, aggrappato con i denti alla seconda manche. 11.28 E’ fatta ormai per la qualificazione di De Aliprandini (17°) e Borsotti (21°). 29° Tonetti, ormai a fortissimo rischio. 11.27 Il norvegese McGrath, 21°, estromette Nani dai top30. 28° Tonetti, che sta tremando. 11.24 Speravamo che l’Italia rialzasse la testa in Gigante, ma purtroppo non è avvenuto. Resta una crisi profonda, da cui serviranno anni per uscire. 11.24 Roberto Nani è 30° a 3?26: non si qualificherà. 11.23 Stupisce lo slovacco Adam Zampa, 13° a 1?72. 11.22 Tonetti era al rientro dall’infortunio, gli manca ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.32 Il russo Andrienko è 27° a 2?81. Ora Tonetti e Noel sono trentesimi a pari merito. 11.31 Fuori Hannes Zingerle, 40° a 4?08. Sempre 29° Tonetti, aggrappato con i denti alla. 11.28 E’ fatta ormai per la qualificazione di De Aliprandini (17°) e Borsotti (21°). 29° Tonetti, ormai a fortissimo rischio. 11.27 Il norvegese McGrath, 21°, estromette Nani dai top30. 28° Tonetti, che sta tremando. 11.24 Speravamo che l’Italia rialzasse la testa in, ma purtroppo non è avvenuto. Resta una crisi profonda, da cui serviranno anni per uscire. 11.24 Roberto Nani è 30° a 3?26: non si qualificherà. 11.23 Stupisce lo slovacco Adam Zampa, 13° a 1?72. 11.22 Tonetti era al rientro dall’infortunio, gli manca ...

