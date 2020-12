LIVE “Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza” con il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli (Di sabato 5 dicembre 2020) La Scuola Palermitana di Diritto sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali - DEMS dell'Università degli Studi di Palermo ha organizzato per oggi, sabato 5 dicembre 2020, un webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/3506025166100847"Ne discutono la Prof.ssa Laura Santoro ed il Prof. Giuseppe Liotta con la presenza straordinaria del presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Dott. Francesco Ghirelli.L'incontro si inserisce nell'ambito della quinta edizione del Master Universitario di II LIVEllo in ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) La Scuola Palermitana di Dirittoivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali - DEMS dell'Università degli Studi di Palermo ha organizzato per oggi, sabato 5 dicembre 2020, un webinar dal titolo "Loaideldi ripartenza".embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/videos/3506025166100847"Ne discutono la Prof.ssa Laura Santoro ed il Prof. Giuseppe Liotta con la presenza straordinaria delItaliana Calcio Professionistico Dott..L'incontro si inserisce nell'ambitoquinta edizione del Master Universitario di IIllo in ...

