LIVE Italia-Galles 18-38, Autumn Nations Cup in DIRETTA: trionfo per i padroni di casa (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime sfide del grande rugby. Finisce qui: il Galles si impone per 38-18, Italia come al solito bene a metà. Dal 50? in poi sono scomparsi gli azzurri. 80? Ultima offensiva azzurra, a 5 metri dalla linea di meta però perde palla Ioane e termina il match. 78? Partita che è praticamente finita. 76? Non sbaglia Sheedy e il Galles vola sul 38-18. 75? Arriva la quinta meta per il Galles: vola a schiacciare Tipuric. Italia che è crollata. 72? Italia che ora gestisce il possesso ma non trova più le forze per trovare azioni pericolose. 70? Sheedy non sbaglia e ora la pratica sembra essere chiusa: 31-18 Galles. 69? Arriva la meta Gallese: ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime sfide del grande rugby. Finisce qui: ilsi impone per 38-18,come al solito bene a metà. Dal 50? in poi sono scomparsi gli azzurri. 80? Ultima offensiva azzurra, a 5 metri dalla linea di meta però perde palla Ioane e termina il match. 78? Partita che è praticamente finita. 76? Non sbaglia Sheedy e ilvola sul 38-18. 75? Arriva la quinta meta per il: vola a schiacciare Tipuric.che è crollata. 72?che ora gestisce il possesso ma non trova più le forze per trovare azioni pericolose. 70? Sheedy non sbaglia e ora la pratica sembra essere chiusa: 31-18. 69? Arriva la metae: ...

