LIVE Italia-Galles 18-24, Autumn Nations Cup in DIRETTA: padroni di casa che tornano in vantaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? Sbaglia clamorosamente il drop Sheedy, Italia che può ripartire. 63? Entrano Lamaro e Ghiraldini in casa azzurra. 62? Perde palla Steyn e il Galles ora può tornare in zona offensiva. 61? Azzurri che ora possono andare a giocare nei 22 metri Gallesi, opportunità importante. 61? Nervosismo in campo. 60? Riparte l’incontro. 59? Non sbaglia Sheedy. 24-18 per il Galles. 58? Trova il buco il Galles: dormita della difesa azzurra e Davies riesce a trovare il break e a schiacciare in meta. 22-18 per i padroni di casa. 57? Buonissimo il calcio di Garbisi per allentare la pressione. 56? In casa azzurra entrato Mori per Sperandio. 55? Cambi per i ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Sbaglia clamorosamente il drop Sheedy,che può ripartire. 63? Entrano Lamaro e Ghiraldini inazzurra. 62? Perde palla Steyn e ilora può tornare in zona offensiva. 61? Azzurri che ora possono andare a giocare nei 22 metrii, opportunità importante. 61? Nervosismo in campo. 60? Riparte l’incontro. 59? Non sbaglia Sheedy. 24-18 per il. 58? Trova il buco il: dormita della difesa azzurra e Davies riesce a trovare il break e a schiacciare in meta. 22-18 per idi. 57? Buonissimo il calcio di Garbisi per allentare la pressione. 56? Inazzurra entrato Mori per Sperandio. 55? Cambi per i ...

