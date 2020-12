LIVE Italia-Galles 10-14, Autumn Nations Cup in DIRETTA: bella meta azzurra con Zanon (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Non sbaglia la trasformazione Garbisi: 14-10 per il Galles, gli azzurri sono vicini. 32? meta Italia! Spettacolare la giocata degli azzurri: touche, maul avanzante, calcetto eccezionale di Canna a bucare la difesa Gallese e Marco Zanon che schiaccia libero in meta. 31? Guadagna un calcio di punizione Ioane: Italia che può attaccare. 29? Italia che sembra essersi svegliata: altro recupero dell’ovale per gli azzurri. 28? Non sbaglia Garbisi: Galles in vantaggio 14-3. 26? Qualche fase offensiva positiva per l’Italia lungo i 22 Gallesi. Calcio per gli azzurri, con Garbisi che può trovare i primi punti. 25? Fase di studio al ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Non sbaglia la trasformazione Garbisi: 14-10 per il, gli azzurri sono vicini. 32?! Spettacolare la giocata degli azzurri: touche, maul avanzante, calcetto eccezionale di Canna a bucare la difesae e Marcoche schiaccia libero in. 31? Guadagna un calcio di punizione Ioane:che può attaccare. 29?che sembra essersi svegliata: altro recupero dell’ovale per gli azzurri. 28? Non sbaglia Garbisi:in vantaggio 14-3. 26? Qualche fase offensiva positiva per l’lungo i 22i. Calcio per gli azzurri, con Garbisi che può trovare i primi punti. 25? Fase di studio al ...

SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - LegaSalvini : ??LIVE L'Italia del mare si ferma per i pescatori sequestrati in Libia. Per un minuto tutte le sirene e le trombe d… - XFactor_Italia : Stasera quinto Live di #XF2020 con una manche speciale dedicata all'empowerment femminile! 21:15 su @SkyItalia e i… - prestia_fabio : RT @StartMagNews: Il sito di live streaming di proprietà #Amazon, #Twitch, verso i 4 milioni di utenti in Italia. L'articolo di Chiara Ross… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 21.052 nuovi contagi, 662 morti, 23.923 guariti, 194.984 tamponi, 3.517 (-50) in terapia intensiva #5di… -