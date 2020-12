LIVE Italia-Galles 0-14, Autumn Nations Cup in DIRETTA: due mete per i padroni di casa (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Disappunto sul volto del ct azzurro Smith. 23? Italia molto indisciplinata. Ancora un calcio per il Galles. 21? Italia in nettissima difficoltà, gli azzurri non riescono a gestire il possesso. 19? Non sbaglia la trasformazione Callum Sheedy, 14-0 per il Galles. 18? Meta per il Galles dopo la revisione del TMO: Sam Parry schiaccia a terra. 16? Tantissime fasi sui 5 metri Italiani per il Galles, azzurri che provano a difendersi in modo estremo. 14? Nervosismo in campo. Giocatori che si sfidano. 12? L’Italia esce fuori da questa fase confusionale con un calcio di punizione e può andare a giocarsi una touche sulla linea dei 22 Gallesi. 11? Sono davvero tanti ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Disappunto sul volto del ct azzurro Smith. 23?molto indisciplinata. Ancora un calcio per il. 21?in nettissima difficoltà, gli azzurri non riescono a gestire il possesso. 19? Non sbaglia la trasformazione Callum Sheedy, 14-0 per il. 18? Meta per ildopo la revisione del TMO: Sam Parry schiaccia a terra. 16? Tantissime fasi sui 5 metrini per il, azzurri che provano a difendersi in modo estremo. 14? Nervosismo in campo. Giocatori che si sfidano. 12? L’esce fuori da questa fase confusionale con un calcio di punizione e può andare a giocarsi una touche sulla linea dei 22i. 11? Sono davvero tanti ...

