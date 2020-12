LIVE Inter Bologna Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo l’importantissima vittoria in Germania che tiene a galla le speranze di qualificazione alla fase successiva della Champions League, l’Inter di Conte deve tenere il ritmo anche in Serie A, dove oggi sabato 5 dicembre affronta il Bologna allo stadio San Siro alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Turnover limitato per Conte che non vuole perdere punti preziosi: in difesa Bastoni, Skriniar e De Vrij, con centrocampo formato da Vidal, Brozovic e Gagliardini. Novità sugli esterni con Hakimi e Perisic che prenderanno posto rispettivamente a destra e sinistra del 3-5-2. Attacco a due Lukaku-Sanchez. Mihajlovic sembra non aver ancora sciolto le riserve anche nella scelta del modulo: potrebbe infatti optare per uno schieramento a 4 difensori, con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey davanti a Skorupski, con Schouten e Svanberg in mediana, e i tre ... Leggi su giornal (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo l’importantissima vittoria in Germania che tiene a galla le speranze di qualificazione alla fase successiva della Champions League, l’di Conte deve tenere il ritmo anche in Serie A, dove oggi sabato 5 dicembre affronta ilallo stadio San Siro alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Turnover limitato per Conte che non vuole perdere punti preziosi: in difesa Bastoni, Skriniar e De Vrij, con centrocampo formato da Vidal, Brozovic e Gagliardini. Novità sugli esterni con Hakimi e Perisic che prenderanno posto rispettivamente a destra e sinistra del 3-5-2. Attacco a due Lukaku-Sanchez. Mihajlovic sembra non aver ancora sciolto le riserve anche nella scelta del modulo: potrebbe infatti optare per uno schieramento a 4 difensori, con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey davanti a Skorupski, con Schouten e Svanberg in mediana, e i tre ...

