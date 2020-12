LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: alle 18.00 comincia la lotta per la pole. Verstappen sfida le Mercedes, obiettivo Q3 per la Ferrari (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA delle Qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Cronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione Qualifiche – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus. Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Cronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione– Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus. Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione ...

OA_Sport : LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: alle 18.00 comincia la lotta per la pole. Verstappen sfida le Mercedes, o… - zazoomblog : LIVE F1 Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: griglia di partenza e risultato in tempo reale - #Qualifiche #Sakhir… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Sakhir LIVE: Verstappen vola nella FP3 Leclerc 13° e Vettel 15°. Le qualifiche alle 18.00 - #DIRETTA… - infoitsport : F1, GP Sakhir: qualifiche in diretta live dal Bahrain. FP3 a Verstappen, Ferrari indietro - monica_vecchi : F1, GP Sakhir: qualifiche in diretta live dal Bahrain. FP3 a Verstappen, Ferrari indietro | Sky Sport -