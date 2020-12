LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: tra poco il via della FP3, la Ferrari in cerca di risposte (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53: Proprio per questo i motori saranno molto stressati perché gireranno per diversi secondi al massimo della potenza. Sarà molto importante avere delle unità elettriche molto efficienti per non stressare ulteriormente la parte endotermica. 14.50: Rivedremo sulle vetture i pacchetti aerodinamici da basso carico utilizzati a Monza. Sarà fondamentale l’efficienza aerodinamica in quanto più una vettura riuscirà a generare carico deportante dal corpo vettura e più potrà scaricare le proprie ali per avere velocità massime più elevate. Su questa conformazione di pista l’ala mobile sarà poco efficace visto le ali molto scariche che verranno utilizzate dai team. La potenza della Power Unit e aerodinamica, saranno le armi fondamentali per essere competitivi su questo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Proprio per questo i motori saranno molto stressati perché gireranno per diversi secondi al massimopotenza. Sarà molto importante avere delle unità elettriche molto efficienti per non stressare ulteriormente la parte endotermica. 14.50: Rivedremo sulle vetture i pacchetti aerodinamici da basso carico utilizzati a Monza. Sarà fondamentale l’efficienza aerodinamica in quanto più una vettura riuscirà a generare carico deportante dal corpo vettura e più potrà scaricare le proprie ali per avere velocità massime più elevate. Su questa conformazione di pista l’ala mobile saràefficace visto le ali molto scariche che verranno utilizzate dai team. La potenzaPower Unit e aerodinamica, saranno le armi fondamentali per essere competitivi su questo ...

