LIVE Brescia-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | tutto pronto al PalaLeonessa

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Squadre in campo per l’ultima fase del riscaldamento. 19.50 La stessa parola può essere applicata anche alla Effe che, partita con l’obiettivo minimo di raggiungere i playoff, si ritrova ora all’ultimo posto in graduatoria dopo aver vinto una sola partita (contro Trento alla terza giornata) e aver incassato sette ko. 19.45 I lombardi, dopo aver vinto due dei primi quattro match stagionali, provengono da una pesante striscia di cinque sconfitte consecutive e sono alla disperata ricerca di riscatto. 19.40 Al “” va in scena la sfida tra le due delusioni più grandi di quest’inizio di campionato: Germanioccupano attualmente gli ultimi due posti della classifica, ma hanno organici sicuramente superiori a ...