LIVE Brescia-Fortitudo Bologna 99-85, Serie A basket in DIRETTA: inizia bene l’era Buscaglia, crisi nera per gli emiliani (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 21.47 La palma di MVP dell’incontro va a Drew Crawford, autore di 24 punti. Molto bene anche TJ Cline, che si ferma a quota 19, mentre tra gli emiliani sono inutili i 23 punti di Ethan Happ e i 20 di Wesley Saunders. 21.45 Comincia con una bella prestazione e un successo l’era Buscaglia sulla panchina della Germani Brescia: i lombardi battono la Fortitudo Bologna per 99-85 e prendono una boccata d’aria fresca dopo cinque ko consecutivi. Continua la crisi nera per la Effe, che rimane il fanalino di coda del campionato. FINALE: ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 La nostratermina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 21.47 La palma di MVP dell’incontro va a Drew Crawford, autore di 24 punti. Moltoanche TJ Cline, che si ferma a quota 19, mentre tra glisono inutili i 23 punti di Ethan Happ e i 20 di Wesley Saunders. 21.45 Comincia con una bella prestazione e un successosulla panchina della Germani: i lombardi battono laper 99-85 e prendono una boccata d’aria fresca dopo cinque ko consecutivi. Continua laper la Effe, che rimane il fanalino di coda del campionato. FINALE: ...

