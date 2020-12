LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: ultima frazione, l’Italia è quarta! (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Herrmann, non a caso, ha già ripreso e staccato Sanfilippo. 16.12 Comunque vada, Staffetta oltre le attese per le azzurre, è piaciuta in particolar modo Irene Lardschneider. Ora per il podio servirà un pizzico di fortuna: sulla carta la sfida tra Federica Sanfilippo e Denise Herrmann è impari. 16.10 Dorothea Wierer ha chiuso bene. Italia terza a 33?8, quarta la Germania a 45?1. Quinta l’Ucraina a 1’35”. 16.09 Al terzo cambio la Svezia, favoritissima della vigilia, è in testa con 11? sulla Francia: non si vede come le scandinave possano perdere questa gara, dato che ora schierano Hanna Oeberg. 16.08 Wierer guadagna qualcosina. Ha 10?5 sulla Germania dopo 17,3 km. 16.07 Wierer conferma una condizione tutt’altro che ideale. Sta perdendo sia da Elvira Oeberg sia da Hammerschmidt, che si è ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Herrmann, non a caso, ha già ripreso e staccato Sanfilippo. 16.12 Comunque vada,oltre le attese per le azzurre, è piaciuta in particolar modo Irene Lardschneider. Ora per il podio servirà un pizzico di fortuna: sulla carta la sfida tra Federica Sanfilippo e Denise Herrmann è impari. 16.10 Dorothea Wierer ha chiuso bene. Italia terza a 33?8, quarta la Germania a 45?1. Quinta l’Ucraina a 1’35”. 16.09 Al terzo cambio la Svezia, favoritissima della vigilia, è in testa con 11? sulla Francia: non si vede come le scandinave possano perdere questa gara, dato che ora schierano Hanna Oeberg. 16.08 Wierer guadagna qualcosina. Ha 10?5 sulla Germania dopo 17,3 km. 16.07 Wierer conferma una condizione tutt’altro che ideale. Sta perdendo sia da Elvira Oeberg sia da Hammerschmidt, che si è ...

LIVE da Kontiolahti per l'Inseguimento maschile: Johannes va a caccia di Tarjei, è scontro al vertice in casa Bø

Alle 13:20 il via del primo Inseguimento della Coppa del Mondo 2020/21. Per l'Italia ci sarà il solo Lukas Hofer, che partirà con il pettorale 14 ...

LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer, credici! Rimonta possibile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell'inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di ...

Alle 13:20 il via del primo Inseguimento della Coppa del Mondo 2020/21. Per l'Italia ci sarà il solo Lukas Hofer, che partirà con il pettorale 14 ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell'inseguimento maschile di Kontiolahti, valido come seconda prova della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di ...