L'Italia multa Apple per 10 milioni di euro per marketing ingannevole (Di sabato 5 dicembre 2020) Alcuni giorni fa, l'autorità italiana garante della concorrenza ha annunciato di imporre ad Apple una multa di diversi milioni di euro. Sembrerebbe che Apple, il famoso marchio della Grande Mela, abbia ingannato i consumatori sull'impermeabilità di molti dei suoi modelli di iPhone. L'ammenda consisterebbe in ben 10 milioni di euro (11,97 milioni di dollari) per accuse commerciali fuorvianti riguardanti appunto l'impermeabilità di molti dei suoi modelli di iPhone. L'iPhone impermeabile dentro l'acqua? Il colosso della tecnologia americano non ha specificato che questa caratteristica esisteva solo in determinate condizioni specifiche, ad esempio durante i test di laboratorio con l'uso di acqua statica e pura e non in normali condizioni di ...

