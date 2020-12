Lipsia – United | il prepartita della Champions

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ultima gara del girone HUefaLeague.vedrà confrontarsi con due squadre a quota 9 punti. Sarà quindi una gara fondamentale e da non perdere assolutamente. Come arrivano le squadre? Ilarriva alla gara con un 3-3 in Bundesliga rimediato all’Alianz Arena contro la capolista Bayern Monaco. Un pirotecnico pareggio firmato Nkunku, Kluivert e Forsberg per ile Musiala e un doppio Muller per il Bayern Monaco. Al momento i padroni di casa occupano la seconda posizione in Bundesliga, a meno due proprio dai Rossi. Loinvece ha vinto fuoricasa contro il West Ham grazie alla firma d’autore di Pogba e alle reti di Greenwood e di Rashford.: le probabili formazioni ...