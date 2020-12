L’inizio della caccia alle streghe (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 5 Dicembre 1484 inizia una sanguinosa persecuzione da parte della Chiesa cristiana. Con la bolla papale, firmata da Innocenzo VIII ha ufficialmente inizio la caccia alle streghe. Il numero di vittime che lascerà questa violenta pratica non è ben definito. Le cifre infatti sono tutt’oggi oscure. E’ probabile che la Chiesa negli anni abbia disperso molti documenti relativi alla brutale Inquisizione che portò alla morte streghe e stregoni. Il 5 Dicembre 1484 inizia la caccia alle streghe. Photo credits: web.Il 5 Dicembre 1484 e la bolla papale Quando il papa Innocenzo VIII firma la Summis Desiderantes Affectibus dà inizio alla caccia alle streghe, una repressione ingiustificata e violenta che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 5 Dicembre 1484 inizia una sanguinosa persecuzione da parteChiesa cristiana. Con la bolla papale, firmata da Innocenzo VIII ha ufficialmente inizio la. Il numero di vittime che lascerà questa violenta pratica non è ben definito. Le cifre infatti sono tutt’oggi oscure. E’ probabile che la Chiesa negli anni abbia disperso molti documenti relativi alla brutale Inquisizione che portò alla mortee stregoni. Il 5 Dicembre 1484 inizia la. Photo credits: web.Il 5 Dicembre 1484 e la bolla papale Quando il papa Innocenzo VIII firma la Summis Desiderantes Affectibus dà inizio alla, una repressione ingiustificata e violenta che ...

