L' inganno più spregevole Borghi | il gioco sporco di Conte e M5s | ecco cosa vogliono fare davvero col Mes

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Claudioè da sempre in prima linea contro il no al Mes, in questi giorni più che mai. In particolare l'economista della Lega è in attesa di capire chedeciderà diil Movimento 5 Stelle: Vito Crimi e i vertici hanno tutta l'intenzione di “calare le braghe”, per stessa ammissione del grillino Fabio Berardini. Il quale ha ricordato che “nel nostro programma volevamo cancellare il Mes, anche Beppe Grillo ha confermato che è uno strumento inutile e da smantellare”, eppure il M5s si prepara a votare sì alla riforma: “Tutto questo perché i vertici hanno paura di perdere il giochino e il loro posto al sole al governo. Voterò contro l'approvazione e spero che ci siano altri colleghi ad avere lo stesso coraggio, pur rischiando di non essere ricandidati e di perdere la poltrona”. I 5 Stelle sono però ridotti in tanti pezzetti ...