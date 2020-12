‘L’imitatore’ | uno straordinario percorso di metamorfosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Proprio quando pensa che qualcuno stia per rivolgergli la parola, il fischio acuto di una locomotiva attraversa l’aria immobile e maleodorante. Pran avanza sul marciapiede e vede il treno entrare in stazione sbuffando. È subito trambusto, movimento. Alcuni soldati scendono da un vagone merci, trasformato in deposito per le mitragliatrici. Militari sikh scaricano cibo e provviste, tenuti d’occhio dagli ufficiali inglesi se il lavoro li porta ad avvicinarsi fisicamente a donne e bambini. Approfittando della confusione, Pran monta a bordo. Di li a poco, viaggia diretto a sud, e contempla i campi sfrecciare di lato. Frutto maledetto dell’incontro tra un ufficiale inglese – che nella sua follia di libertà ricorda le mirabolanti imprese dell’Orlando ariostesco – e una donna indiana oppiomane, Pran Nath cresce in un palazzo signorile, cacciato e trasformato in mendicante, abusato e drogato, ...