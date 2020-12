Liguria, il maltempo blocca le autostrade. A7 riaperta, ma è ancora allerta (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri, venerdì 4 dicembre, la neve ha messo in ginocchio la viabilità della Liguria. Le strade più colpite dal maltempo sono state la A6 Savona-Torino e la A7 Genova-Milano. Soltanto questa mattina presto è stato riaperto il tratto dell’A7 tra Serravalle e Genova, ma è ancora allerta. La neve paralizza le autostrade della Liguria Ieri, venerdì 4 dicembre, la viabilità ligure è stata paralizzata dall’abbondante nevicata. Mentre la Regione punta il dito contro autostrade, autostrade accusa i camionisti poco preparati all’ondata di maltempo che era stata preannunciata. Soltanto questa mattina è stata riaperta l’A7 Genova-Milano, che ieri era stata chiusa a causa della neve, bloccando automobilisti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri, venerdì 4 dicembre, la neve ha messo in ginocchio la viabilità della. Le strade più colpite dalsono state la A6 Savona-Torino e la A7 Genova-Milano. Soltanto questa mattina presto è stato riaperto il tratto dell’A7 tra Serravalle e Genova, ma è. La neve paralizza ledellaIeri, venerdì 4 dicembre, la viabilità ligure è stata paralizzata dall’abbondante nevicata. Mentre la Regione punta il dito controaccusa i camionisti poco preparati all’ondata diche era stata preannunciata. Soltanto questa mattina è statal’A7 Genova-Milano, che ieri era stata chiusa a causa della neve,ndo automobilisti e ...

TgLa7 : ??ULTIMORA??Dopo un incubo durato più di 11 ore, bloccate al gelo, alcune auto stanno riuscendo ad uscire al casello… - Agenzia_Ansa : A Golasecca (Varese) muore un uomo schiacciato da un albero caduto per la neve #maltempo #ANSA - Tg1Raiofficial : L'ondata di #gelo sull'Italia. Bufera di neve su gran parte del nord ovest. Pesanti disagi in #Liguria. Tir e auto… - AnsaLiguria : Maltempo: Liguria, Aspi annuncia rimborsi. Le richieste da inviare a info@autostrade.it #ANSA - SonDandelion : RT @messveneto: Maltempo, riaperta l’A7 tra Serravalle e Genova: Ieri in Liguria traffico bloccato per la neve: per Autostrade la colpa è d… -