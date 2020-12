Liga | il Real Madrid vince a Siviglia | l' Atletico batte il Valladolid

sportli26181512 : Atletico Madrid-Valladolid 2-0: Nel match valido per la dodicesima giornata della Liga spagnola, la sfida tra Atlet… - toMMilanello : Finisce con un pirotecnico 3-3 lo scontro al vertice della #Bundesliga tra Bayern e Lipsia. I bavaresi, dunque, man… - zazoomblog : Liga il Real Madrid torna al successo: 1-0 al Siviglia di Monchi - #Madrid #torna #successo: #Siviglia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid vince a Siviglia, Zidane può respirare - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid vince a Siviglia, Zidane può respirare -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

SIVIGLIA (Spagna) – Ritorna al successo in Liga, dopo due sconfitte e un pareggio, il Real Madrid che passa di misura, per 1-0, sul campo del Siviglia. Tre punti importanti per Zidane che mercoledì si ...Grazie un autogol di Bono, la squadra di Zidane torna alla vittoria in campionato dopo due sconfitte e un pari, e dopo il pesante ko in Champions contro ...