Liga, il Cadice batte il Barcellona che scivola fuori dalla zone coppe (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Cadice ha battuto in casa il Barcellona nella 12a giornata de La Liga. Allo stadio "Ramon de Carranza" i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-1. Il gol in avvio è stato segnato dall'attaccante del Cadice Alvaro Jimenez. Al 57' un autogol di Pedro Alcala ha permesso ai catalani di rientrare in partita ma al 63 ', i padroni di casa sono tornati definitivamente in vantaggio con il gol del 35enne attaccante Alvaro Negredo che ha approfittato dell'errore di Clement Langle. Un ko inatteso per il Barcellona che è in crisi. Il Cadice è salito al 5 ° posto mentre il Barcellona è settimo con 14 punti e fuori dalla zona Europa. E tra due giorni arriva la Juventus per il match di Champions dove la squadra di Koeman cercherà ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilha battuto in casa ilnella 12a giornata de La. Allo stadio "Ramon de Carranza" i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-1. Il gol in avvio è stato segnato dall'attaccante delAlvaro Jimenez. Al 57' un autogol di Pedro Alcala ha permesso ai catalani di rientrare in partita ma al 63 ', i padroni di casa sono tornati definitivamente in vantaggio con il gol del 35enne attaccante Alvaro Negredo che ha approfittato dell'errore di Clement Langle. Un ko inatteso per ilche è in crisi. Ilè salito al 5 ° posto mentre ilè settimo con 14 punti ezona Europa. E tra due giorni arriva la Juventus per il match di Champions dove la squadra di Koeman cercherà ...

ItaSportPress : Liga, il Cadice batte il Barcellona che scivola fuori dalla zone coppe - - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Liga Il #Barcellona fa harakiri e il #Cadice centra l'impresa. Quarto k.o. per Messi&Co. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Cadice 2-1, i balugrana cadono con Messi in campo per 90 minuti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Cadice 2-1, i balugrana cadono con Messi in campo per 90 minuti - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona-Cadice 2-1, i balugrana cadono con Messi in campo per 90 minuti -