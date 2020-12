Liga, il Barça fa harakiri e il Cadice centra l'impresa. Quarto k.o. per Messi&Co. (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Barcellona si condanna da solo in un'altra serata nefasta. Al Ramon Carranza fanno tutto i catalani, che riescono a perdere dopo 90' di strapotere territoriale. Il Cadice ringrazia e capitalizza le ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Barcellona si condanna da solo in un'altra serata nefasta. Al Ramon Carranza fanno tutto i catalani, che riescono a perdere dopo 90' di strapotere territoriale. Ilringrazia e capitalizza le ...

