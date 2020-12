L’esodo di Natale preoccupa il governo. Ecco il piano del Viminale: 70mila agenti nelle strade, droni e controlli rafforzati negli aeroporti (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governo è pronto a intensificare i controlli nelle strade, alle frontiere e negli aeroporti per le feste di Natale, con l’obiettivo di evitare violazioni delle norme sugli spostamenti ed assembramenti nelle vie centrali delle città. «Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo», ha annunciato oggi, 5 dicembre, la ministra dell’Interno nel corso di Sky TG24 Live In Courmayeur, Luciana Lamorgese, a proposito del rischio assembramenti per lo shopping. Secondo quanto riferito dal Messaggero, sul tavolo c’è anche l’ipotesi di mettere in campo droni per monitorare le vie e le piazze delle città. Lamorgese: «Evitare una terza ondata» A ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilè pronto a intensificare i, alle frontiere eper le feste di, con l’obiettivo di evitare violazioni delle norme sugli spostamenti ed assembramentivie centrali delle città. «Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circaunità, che saranno addette a questo tipo di controllo», ha annunciato oggi, 5 dicembre, la ministra dell’Interno nel corso di Sky TG24 Live In Courmayeur, Luciana Lamorgese, a proposito del rischio assembramenti per lo shopping. Secondo quanto riferito dal Messaggero, sul tavolo c’è anche l’ipotesi di mettere in campoper monitorare le vie e le piazze delle città. Lamorgese: «Evitare una terza ondata» A ...

