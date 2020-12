L’eredità, il campione Cannoletta ha già deciso il Suo Futuro (Di sabato 5 dicembre 2020) Il campione de L’eredità, Massimo Cannoletta, parla del suo Futuro: tra i suoi progetti vi è quello di proseguire nel mondo della cultura. Il campione di origini pugliesi, Massimo Cannoletta, è divenuto ormai celebre grazie alla sua partecipazione al programma televisivo de L’eredità, condotto dal sempre presente Flavio Insinna. In una delle recenti interviste, Massimo, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilde, Massimo, parla del suo: tra i suoi progetti vi è quello di proseguire nel mondo della cultura. Ildi origini pugliesi, Massimo, è divenuto ormai celebre grazie alla sua partecipazione al programma televisivo de, condotto dal sempre presente Flavio Insinna. In una delle recenti interviste, Massimo, L'articolo proviene da YesLife.it.

