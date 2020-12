L’Eredità, il bonus per tenere in tv Massimo Cannoletta: è bufera su Insinna (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Eredità, Massimo Cannoletta ancora in tv? Il bonus annunciato da Flavio Insinna scatena le polemiche: bufera Rai Fonte foto: Facebook / FacebookÈ stato il fenomeno del momento. Soprannominato il “google umano” per la sua sconfinata cultura ed intelligenza, Massimo Cannoletta ha conquistato tutti: pubblico, conduttore e anche più di 200.000 euro in gettoni d’oro. Il super campione ha battuto ogni record, vuoi di longevità, vuoi di partecipazione al gioco finale della ‘ghigliottina’. Sta di fatto che nelle scorse puntate ha deciso volontariamente di sbagliare una delle risposte, per mandare in finale un altro concorrente, per poi essere sconfitto anche nella serata successiva. Se dunque, come da regolamento avrebbe dovuto essere ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020)ancora in tv? Ilannunciato da Flavioscatena le polemiche:Rai Fonte foto: Facebook / FacebookÈ stato il fenomeno del momento. Soprannominato il “google umano” per la sua sconfinata cultura ed intelligenza,ha conquistato tutti: pubblico, conduttore e anche più di 200.000 euro in gettoni d’oro. Il super campione ha battuto ogni record, vuoi di longevità, vuoi di partecipazione al gioco finale della ‘ghigliottina’. Sta di fatto che nelle scorse puntate ha deciso volontariamente di sbagliare una delle risposte, per mandare in finale un altro concorrente, per poi essere sconfitto anche nella serata successiva. Se dunque, come da regolamento avrebbe dovuto essere ...

Italia_Notizie : 'L'eredità', il campione Cannoletta eliminato rientra con il bonus. 'Mi rimetto in gioco' - Robbetta : RT @RepSpettacoli: 'L'eredità', il campione Cannoletta eliminato rientra con il bonus. 'Mi rimetto in gioco' [di Silvia Fumarola] [aggiorna… - repubblica : RT @RepSpettacoli: 'L'eredità', il campione Cannoletta eliminato rientra con il bonus. 'Mi rimetto in gioco' [di Silvia Fumarola] [aggiorna… - alelavitali : RT @RepSpettacoli: 'L'eredità', il campione Cannoletta eliminato rientra con il bonus. 'Mi rimetto in gioco' [di Silvia Fumarola] [aggiorna… - RepSpettacoli : 'L'eredità', il campione Cannoletta eliminato rientra con il bonus. 'Mi rimetto in gioco' [di Silvia Fumarola] [agg… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità bonus Bollo auto, il pagamento spetta agli eredi? Corriere della Sera