L’Eredità | chi è Massimo Cannoletta | il “google umano” dal cuore salentino

Scopriamo insieme chi è il super campione delL'Eredità, Massimo Cannoletta. Ha saputo conquistare il pubblico e Flavio Insinna con la sua immensa cultura Fonte foto: FacebookÈ diventato il campione che ha battuto ogni record alL'Eredità, il game show più longevo della televisione. Naturalmente, stiamo parlando di Massimo Cannoletta. Colui che ha saputo conquistare i telespettatori e il conduttore Flavio Insinna, tutti affezionati a lui e stupiti dalla conoscenza enciclopedica che possiede. Definito anche come "google umano", il suo soprannome rispecchia l'immensa cultura e la quantità pressoché infinita di cose che conosce. 202.500 euro il bottino che è riuscito a portarsi a casa e 30 puntate consecutive all'attivo è sicuramente l'uomo dei record e ...

