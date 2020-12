Legge sicurezza, altri scontri a Parigi: 64 arresti (Di sabato 5 dicembre 2020) Legge sicurezza, è ancora altissima tensione in Francia. Si registrano infatti nuovi scontri nella capitale con tantissimi arresti. Le ultimissime. Nuovi terribili scontri quest’oggi in Francia, con la capitale ancora una volta teatro di battaglia. Nel mirino resta la Legge sicurezza contro cui la folla ha protestato di nuovo nella zona est di Parigi. Secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020), è ancora altissima tensione in Francia. Si registrano infatti nuovinella capitale con tantissimi arresti. Le ultimissime. Nuovi terribiliquest’oggi in Francia, con la capitale ancora una volta teatro di battaglia. Nel mirino resta lacontro cui la folla ha protestato di nuovo nella zona est di. Secondo L'articolo proviene da Inews.it.

