Legge Severino all'esame della Consulta: Pogliese intanto torna sindaco di Catania (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Tribunale civile ha accolto la richiesta della difesa sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma. L'esponente del centrodestra era stato sospeso dopo la condanna in primo grado per peculato Leggi su repubblica (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Tribunale civile ha accolto la richiestadifesa sulla fondatezzaquestione di legittimità costituzionalenorma. L'esponente del centrodestra era stato sospeso dopo la condanna in primo grado per peculato

rep_palermo : Legge Severino all'esame della Consulta: Pogliese intanto torna sindaco di Catania [aggiornamento delle 12:28] - Rancoronico : RT @Corriere: Sospeso (per peculato) e poi reintegrato: torna alla guida di Catania il sindaco Pogl... - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Sospeso (per peculato) e poi reintegrato: torna alla guida di Catania il sindaco Pogliese - Corriere : Sospeso (per peculato) e poi reintegrato: torna alla guida di Catania il sindaco Pogliese - rep_palermo : Legge Severino all'esame della Consulta: Pogliese intanto torna sindaco di Catania [aggiornamento delle 12:19] -