Le vacanze di Natale sono un lontano ricordo. Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino a gennaio e le feste da passare nei comuni di residenza – rileva Confturismo Confcommercio con Swg – mancheranno nelle strutture turistico-ricettive tra fine di dicembre e gennaio 10,3 milioni di turisti – 3,9 stranieri e 6,4 Italiani –

Le vacanze di Natale sono un lontano ricordo. Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino a gennaio e le feste da passare nei comuni di residenza - rileva Confturismo Confcommercio con Swg - ...

Le vacanze di Natale e i viaggi ‘mancati’, un conto molto salato

Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino a gennaio, la propensione a viaggiare è al minimo storico e le vacanze rinviati all'estate.

Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino a gennaio, la propensione a viaggiare è al minimo storico e le vacanze rinviati all'estate.