Le Stelle dell'Ail e i 20 anni della sezione di Benevento "Stefania Mottola" (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il 5, 6 e 8 dicembre tornano le Stelle dell'Ail Benevento onlus "Stefania Mottola". Questo Natale, per affrontare i problemi di mobilità determinati dalle disposizioni anti Covid, sono stati organizzati nuovi punti di ritiro delle Stelle di Natale AIL, presso i commercianti che hanno dato la loro disponibilità. A Benevento: Agenzia di viaggi "Rotolando verso Sud" – Via Perasso, n. 7, Bar Tabacchi "Messina" – Via Avellino, n. 36, "Altedo Sud" – Via Torre della Catena, n. 225, Assicurazioni "Palumbo" – P.zza Bissolati, n. 14, Arte cornici "Grimieri Mario" – Viale dei Rettori, n. 39, Lucio Del Grosso – Corso Dante, 33, Nel Blu Viaggi – Viale Mellusi, n. 145, Agenzia Fiordaliso Viaggi – Vico Noce, ...

