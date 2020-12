Le star italiane si mettono all’asta per beneficienza (Di sabato 5 dicembre 2020) Una delle due tavole di Dylan Dog disegnate da Giuseppe Montanari, offerte da Sergio Bonelli Editore. Vasco Rossi, Filippo Magnini, Ilaria D’Amico e altri volti noti offrono oggetti e incontri con i fan per Desideri all’asta. L’iniziativa vende al miglior offerente oggetti il cui ricavato va all’Associazione OBM- Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus per l’acquisto di una speciale incubatrice. INFO: fino al 18 dicembre.charitystars.com/FOUNDATION/OBM-ONLUS Foto del cofanetto “Colpa d’Alfredo” di Vasco Rossi L'articolo iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 5 dicembre 2020) Una delle due tavole di Dylan Dog disegnate da Giuseppe Montanari, offerte da Sergio Bonelli Editore. Vasco Rossi, Filippo Magnini, Ilaria D’Amico e altri volti noti offrono oggetti e incontri con i fan per Desideri. L’iniziativa vende al miglior offerente oggetti il cui ricavato va all’Associazione OBM- Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus per l’acquisto di una speciale incubatrice. INFO: fino al 18 dicembre.charitys.com/FOUNDATION/OBM-ONLUS Foto del cofanetto “Colpa d’Alfredo” di Vasco Rossi L'articolo iO Donna.

IOdonna : Stash dei The Colors è diventato papà: «Grace è la cosa più bella del mondo» - IOdonna : Selvaggia Lucarelli contro Federica Brignone e Sofia Goggia: «Bulle tra i bulli» - bsk5496 : grazie Italiane & Italiani! Non è Bollywood L'India del Nord è Bollywood egli è star di Kollywood, dal sud dell'Ind… - IOdonna : Bebe Vio multata: era in un locale con gli amici dopo il coprifuoco per il Covid - IOdonna : Rita Rusic, una donna che nella vita non ha voluto rinunciare a niente -

Ultime Notizie dalla rete : star italiane Oggetti e incontri con le star all'asta per una buona causa Io Donna Quesiti linguisticiDa dove arriva il mappamondo? Risponde la Crusca

La parola “mappa mundi” è ampiamente attestata nel latino medievale, dove appare per la prima volta negli anni 821/822 nel catalogo della biblioteca del monastero di Reichenau sul lago di Costanza ...

Effetto neveConfidenze al tempo del tempo scontento

La realtà prodotta non ci incanta, e allora ci produciamo noi coi nostri mezzi, ci intratteniamo con noi stessi. Usciamo a puntate come nei romanzoni di un tempo i personaggi mascherati, e siamo ora i ...

La parola “mappa mundi” è ampiamente attestata nel latino medievale, dove appare per la prima volta negli anni 821/822 nel catalogo della biblioteca del monastero di Reichenau sul lago di Costanza ...La realtà prodotta non ci incanta, e allora ci produciamo noi coi nostri mezzi, ci intratteniamo con noi stessi. Usciamo a puntate come nei romanzoni di un tempo i personaggi mascherati, e siamo ora i ...