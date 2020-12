L’Anno che Verrà: salta il Capodanno a Terni (Di sabato 5 dicembre 2020) Amadeus salta il Capodanno in diretta dall’Acciaieria di Terni. L’Anno che Verrà, con l’arrivo dell’ultimo dpcm, è risultato troppo difficile da organizzare e con una nota, Ast, l’acciaieria, ha anticipato la decisione ufficiale. Anche il consigliere della Commissione Vigilanza Rai, Riccardo Laganà, e la consigliera Rita Borioni, avevano espresso le loro perplessità sull’organizzazione dell’evento dopo dei sopralluoghi che hanno dato esiti negativi. L’accordo, che era stato firmato dagli enti locali della regione Umbria e dalla Rai, ha una durata di due anni; dunque i festeggiamenti catodici umbri dovrebbero essere soltanto rinviati tra 12 mesi. Rai1 non rinuncerà comunque a L’Anno che Verrà. Il programma dovrebbe andare in onda da uno degli studi Rai di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Amadeusilin diretta dall’Acciaieria diche, con l’arrivo dell’ultimo dpcm, è risultato troppo difficile da organizzare e con una nota, Ast, l’acciaieria, ha anticipato la decisione ufficiale. Anche il consigliere della Commissione Vigilanza Rai, Riccardo Laganà, e la consigliera Rita Borioni, avevano espresso le loro perplessità sull’organizzazione dell’evento dopo dei sopralluoghi che hanno dato esiti negativi. L’accordo, che era stato firmato dagli enti locali della regione Umbria e dalla Rai, ha una durata di due anni; dunque i festeggiamenti catodici umbri dovrebbero essere soltanto rinviati tra 12 mesi. Rai1 non rinuncerà comunque ache. Il programma dovrebbe andare in onda da uno degli studi Rai di ...

