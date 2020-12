Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste | Speranza: 'Sui vaccini ci saranno tutte le garanzie' (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governo si prepara a gestire le festività natalizie, fortemente compresse dal nuovo Dpcm. 'Ci saranno forze di polizia in numero elevato, circa 70mila unità che saranno addette a questo tipo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governo si prepara a gestire le festività natalizie, fortemente compresse dal nuovo Dpcm. 'Ciforze di polizia in numero elevato, circaunità cheaddette a questo tipo di ...

MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Interno Lamorgese a #SkyTG24LiveIN :'Sarà un Natale diverso, un Natale di sacrifici, in campo 70mi… - Adnkronos : #Covid e #Natale, #Lamorgese: '70mila agenti per i controlli' - EnryMad : RT @AzzurraBarbuto: Lamorgese annuncia che schiererà 70mila agenti per i controlli di Natale. Poliziotti trasformati in secondini con il co… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Luciana Lamorgese prepara il Natale dei controlli sul territorio: saranno 70mila le unità di polizia dispiegate per il risp… -