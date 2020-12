L’AGGRESSIONE FASCISTA VIA ETERE: SOLIDARIETA’ DELLA CGIL E DI FRATELLI D’ITALIA (Di sabato 5 dicembre 2020) Un corso di solidarietà a Valentina Villabuona e ai dirigenti DELLA corrente del PD di” Base Riformista”, fatti oggetto di una aggressione FASCISTA via web. “Anche la CGIL di Trapani e la Fp CGIL Regionale esprimono solidarietà al gruppo “Base riformista” di Trapani che ieri, durante un incontro trasmesso in diretta su Zoom e su Facebook, ha subito un... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 5 dicembre 2020) Un corso di solidarietà a Valentina Villabuona e ai dirigenticorrente del PD di” Base Riformista”, fatti oggetto di una aggressionevia web. “Anche ladi Trapani e la FpRegionale esprimono solidarietà al gruppo “Base riformista” di Trapani che ieri, durante un incontro trasmesso in diretta su Zoom e su Facebook, ha subito un... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

