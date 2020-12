L’aeroporto militare di Pratica di Mare sarà il centro italiano per il vaccino (Di sabato 5 dicembre 2020) L’aeroporto militare di Pratica di Mare sarà il centro italiano di primo stoccaggio e distribuzione per i vaccini anti-Covid19. Ad annuncialo, d’accordo con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed il ministro della Salute Roberto Speranza, è stato il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Come si legge anche sulle agenzie stampa, la scelta di usare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 5 dicembre 2020)didiildi primo stoccaggio e distribuzione per i vaccini anti-Covid19. Ad annuncialo, d’accordo con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed il ministro della Salute Roberto Speranza, è stato il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Come si legge anche sulle agenzie stampa, la scelta di usare InsideOver.

PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: L’ aeroporto di Pratica di Mare viene confermato da #Arcuri come il sito di stoccaggio dei vaccini contro il #COVID19.… - DomaniGiornale : L’ aeroporto di Pratica di Mare viene confermato da #Arcuri come il sito di stoccaggio dei vaccini contro il… - Lucia39134555 : RT @lbianchetti: By the way, a Pratica di Mare la pista è appena appena giusta per i 747. Non so se sia l'idea migliore farli atterrare lì.… - lbianchetti : By the way, a Pratica di Mare la pista è appena appena giusta per i 747. Non so se sia l'idea migliore farli atterr… - Milano_Events : L’Aeronautica Militare allestisce all' Aeroporto di Linate corsie per tamponi rapidi drive-through -… -

