La sorpresa di un nuovo prodotto Apple l’8 dicembre | 3 possibili lanci

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Da ieri è ormai noto che almeno unsarà presentato il prossimo martedì 8. I vertici di Cupertino hanno inviato un promemoria agli sviluppatori e ai tecnici, un alert specifico che garantisca la loro operatività dalle 5:30 del mattino per il fuso orario della costa del Pacifico nel giorno già indicato. Gli esperti dovrebbero essere pronti ad inserire sul sito ufficialehardware per la sua prenotazione o vendita.Con una rapida conversione tra il determinato fuso orario statunitense e italiano, sappiamo che le novità dovrebbero arrivare dalle nostre parti dalle ore 14 in poi. La domanda è d’obbligo ora: cosa caccerà dal suo cilindro? Esclusa tutta la linea iPhone 2020 già presentata, cosa avrebbe in serbo TIM Cook?Gli eventi ...