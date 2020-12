La scuola preferita dalle mafie (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia ha accentuato ogni falla della nostra organizzazione comunitaria mettendo in luce antichi e mai risolti (se non peggiorati) problemi, in primis il servizio sanitario nazionale e la scuola. Già all’esordio della pandemia, il nostro paese registrava tassi di diseguaglianze scolastiche incompatibili con quelli degli altri paesi europei. Il 14.5% dei ragazzi e delle ragazze lasciano precocemente la scuola dell’obbligo, con picchi in Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna. Il tutto in un quadro ulteriormente indebolito da quanto previsto dalle politiche sul prepensionamento che quest’anno si calcola farà mancare a organici già esigui, altri 250.000 dipendenti: un naufragio previsto e voluto. Come hanno recentemente rilevato Tito Boeri e Roberto Perotti, l’abnorme lunghezza del “lockdown educativo” (record europeo) ha portato a un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia ha accentuato ogni falla della nostra organizzazione comunitaria mettendo in luce antichi e mai risolti (se non peggiorati) problemi, in primis il servizio sanitario nazionale e la. Già all’esordio della pandemia, il nostro paese registrava tassi di diseguaglianze scolastiche incompatibili con quelli degli altri paesi europei. Il 14.5% dei ragazzi e delle ragazze lasciano precocemente ladell’obbligo, con picchi in Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna. Il tutto in un quadro ulteriormente indebolito da quanto previstopolitiche sul prepensionamento che quest’anno si calcola farà mancare a organici già esigui, altri 250.000 dipendenti: un naufragio previsto e voluto. Come hanno recentemente rilevato Tito Boeri e Roberto Perotti, l’abnorme lunghezza del “lockdown educativo” (record europeo) ha portato a un ...

