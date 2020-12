La prima volta del Mose in notturna, Venezia ancora salva dall’acqua alta: 54 cm di sbalzo tra mare e laguna – Foto (Di sabato 5 dicembre 2020) «È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mose. Le abbasseremo dopo pranzo per poi tenerci la possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario». A dirlo è Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, commentando il successo dell’innalzamento delle barriere mobili del Mose, che nella nottata ha protetto Venezia dall’acqua alta. Nella laguna, infatti, i livelli d’acqua sono rimasti fermi a 54 centimetri, mentre il centro storico del capoluogo veneto è rimasto sostanzialmente asciutto, fronteggiando così una marea di circa 130 centimetri che, anche a causa del vento di Scirocco a 75km/h, avrebbe fatto allagare la laguna. È la prima ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) «È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del. Le abbasseremo dopo pranzo per poi tenerci la possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario». A dirlo è Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, commentando il successo dell’innalzamento delle barriere mobili del, che nella nottata ha protetto. Nella, infatti, i livelli d’acqua sono rimasti fermi a 54 centimetri, mentre il centro storico del capoluogo veneto è rimasto sostanzialmente asciutto, fronteggiando così unaa di circa 130 centimetri che, anche a causa del vento di Scirocco a 75km/h, avrebbe fatto allagare la. È la...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - corsi_gabriele : Per la prima volta, con grande anticipo, so cosa rispondere alla domanda: “cosa fai a #Capodanno?”. - acmilan : Alle 17 saremo in onda per la prima volta sul nostro nuovissimo canale - sederino_sara : Io: sto attenta a lezione per la prima volta perché avrò verifica La corrente: salta Okay. - pepssafeplace : @soobiniesoo Ovvio, penso di avere quella canzone a ripetizione in testa dalla prima volta che l'ho sentita ahahaha… -