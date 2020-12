La parola che seduce, da Omero all’Atene di Pericle (Di domenica 6 dicembre 2020) «Più di una volta sono andato io stesso, insieme a mio fratello e altri medici a casa di un paziente che non era disposto a assumere una medicina oppure a lasciarsi operare o cauterizzare dal medico; e mentre il medico non riusciva a convincerlo, io ci riuscii, con nessun altro mezzo se non la tecnica retorica. E affermo: se arrivassero in una qualunque città un uomo, padrone della tecnica retorica, e un medico, se nell’assemblea cittadina o in qualunque altra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 dicembre 2020) «Più di una volta sono andato io stesso, insieme a mio fratello e altri medici a casa di un paziente che non era disposto a assumere una medicina oppure a lasciarsi operare o cauterizzare dal medico; e mentre il medico non riusciva a convincerlo, io ci riuscii, con nessun altro mezzo se non la tecnica retorica. E affermo: se arrivassero in una qualunque città un uomo, padrone della tecnica retorica, e un medico, se nell’assemblea cittadina o in qualunque altra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Qualche parola dell'anno scorso da parte della prima che per prima denunciò sui social la questione MES grazie ad u… - vaticannews_it : #5dicembre “Dancing at the Vatican”: il docufilm su Youtube che racconta l'abbraccio di #PapaFrancesco ai malati di… - borghi_claudio : I tedeschi stanno stappando lo champagne. Non una parola fino a ieri, oggi che l'Italia si è piegata ecco che esplo… - damidaqui26 : Continuo a restare dell'idea che Tommaso non è innamorato di Francesco nel senso comune del termine. Penso sia più… - itwiki_g : Per una volta leggiamoci uno che sinora non ha sbagliato una sola parola, né mai un tono, sulla crisi #COVID19 «Sof… -

Ultime Notizie dalla rete : parola che La parola che seduce, da Omero all'Atene di Pericle | il manifesto Il Manifesto Massimo Cannoletta all'Eredità: «Ho vinto tantissimo e ora sono popolare ma non cambio vita»

Una città di un migliaio di anime, sdraiata tra il mare e i campi di olivi, con pochi ma incrollabili vanti: la festa di san Gregorio Nazianzeno, la sagra del peperone e i resti delle tribù che ...

Vigilava sull’etica, Google la caccia

“Zero responsabilità”: queste sono state le parole usate dalla scienziata informatica Timnit Gebru – una delle più rispettate nel campo dell’intelligenza artificiale – per descrivere l’attitudine dei ...

Una città di un migliaio di anime, sdraiata tra il mare e i campi di olivi, con pochi ma incrollabili vanti: la festa di san Gregorio Nazianzeno, la sagra del peperone e i resti delle tribù che ...“Zero responsabilità”: queste sono state le parole usate dalla scienziata informatica Timnit Gebru – una delle più rispettate nel campo dell’intelligenza artificiale – per descrivere l’attitudine dei ...