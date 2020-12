La NASA seleziona 4 aziende private per acquisire risorse lunari

Leggi su aliveuniverse.today

(Di sabato 5 dicembre 2020) Quattro sono i premi assegnati dallaa compagnie, per un valore di 25.001 dollari, con lo scopo di stabilire un precedente per la proprietà e l'uso dellespaziali. I vincitori sono: Lunar Outpost of Golden, Colorado; Masten Space Systems of Mojave, California; ispace Europe del Lussemburgo e ispace Japan di Tokyo.