La lettera di Fontana alla Procura | Sui vaccini antinfluenzali pronto ad assumermi responsabilità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sulla difficoltà di reperire iper l’influenza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio, èad assumersi “in prima persona” tutte lederivanti da un acquisto “a trattativa privata, superando l’obbligo della gara pubblica”. E’ questo il senso dellache il governatore, tramite i suoi legali, ha inviatodi Milano per portarla “a conoscenza” dello stallo nell’acquisto dei. “Ho semplicemente voluto rassicurare Aria sulle eventuali successive, che mi sarei assunto in prima persona”, spiegaattraverso il pool dei suoi avvocati. “In un momento di preoccupazione per il problemaho inteso portare a conoscenza ...