La Juventus si presenta solo alla fine e ribalta il derby | il Torino di Giampaolo è davvero poca cosa

(Di sabato 5 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Laile si aggiudica ildella Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta con Bonucci a pochi secondi dal 90?. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Il Toro ritrovain panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all'area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14? mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a ...