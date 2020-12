La Juventus si aggiudica il derby all' 89' | beffato il Toro 2-1 

Leggi su agi

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Con molta fatica e poche idee, ma con tanto cuore, la Juventus vince ilall'ultimo respiro beffando 2-1 un Torino gagliardo. Decide Bonucci all'89', dopo che McKennie aveva ripreso l'iniziale vantaggio di N'Koulou. La squadra di Pirlo sale così momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 20 punti, costringendo quella di Giampaolo al sesto amarissimo ko stagionale. I bianconeri provano a prendere subito in mano il pallino del gioco, dopo 9 minuti però sono i granata a passare inaspettatamente in vantaggio: palla vagante in area a seguito di un corner, N'Koulou ci si avventa e sblocca le marcature. Un'altra manciata di minuti e Zaza avrebbe sul mancino la chance del raddoppio, ma la cestina lasciandosi ipnotizzare da Szczesny a tu per tu. Da qui in poi è quasi un monologo della Juve a livello di possesso palla, di occasioni da gol però la ...