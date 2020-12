La guerra sull’eredità di Maradona: escluse l’ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Giannina. Giallo sul patrimonio da oltre 50 milioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Non solo il lutto. Non solo l’inchiesta sulla sua morte, che vede indagati il medico Leopoldo Luque e i sanitari che lo avevano in cura. Monta sempre più il caso sull’eredità di Diego Armando Maradona, l’ex campione argentino morto mercoledì 25 novembre a Tigre, in Argentina, in circostanze ancora da chiarire. Il patrimonio di Maradona viene quantificato dalla stampa argentina tra i 50 e i 130 milioni di dollari. Dall’eredità rischiano di restare fuori l’ex moglie Claudia Villafane (i due avevano divorziato nel 2003 dopo 24 anni di matrimonio) e le figlie Dalma e Giannina. E proprio loro promettono battaglia. A cominciare dalle accuse mosse nei confronti dell’entourage vicino a ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Non solo il lutto. Non solo l’inchiesta sulla sua morte, che vede indagati il medico Leopoldo Luque e i sanitari che lo avevano in cura. Monta sempre più il casodi Diego Armandocampione argentino morto mercoledì 25 novembre a Tigre, in Argentina, in circostanze ancora da chiarire. Ildiviene quantificato dalla stampa argentina tra i 50 e i 130di dollari. Dall’eredità rischiano di restare fuoriVillafane (i due avevano divorziato nel 2003 dopo 24 anni di matrimonio) e le. E proprio loro promettono battaglia. A cominciare dalle accuse mosse nei confronti dell’entourage vicino a ...

