La diffusione della pornografia non consensuale è lo specchio della società che abbiamo creato

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 dicembre 2020) Leggevo di recente un report sullatramite Telegram del fenomeno detto revenge porn e più in generalenon, che mi ha lasciato senza fiato. Il report è realizzato da PermessoNegato, un’associazione no-profit di promozione sociale leader in Europa per il supporto alle vittime dinone di violenza on line, fondata e presieduta da un caro amico, e nella sua più recente edizione ci trasmette la fotografia di un novembre italiano popolato da ben 89 gruppi e canali attivi nella condivisione di contenuti pornografici non consensuali destinati al pubblico domestico. Il numero degli utenti di questi gruppi è impressionante. Stiamo parlando di diversi milioni di persone, per l’esattezza si possono contare 6.013.688 ...