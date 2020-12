La Confessione di Zangrillo: «Lascio la tv». Poi la stoccata ai colleghi presenzialisti (Di sabato 5 dicembre 2020) La Confessione, Alberto Zangrillo L’ultimo atto televisivo di Alberto Zangrillo è stato una Confessione. Anzi, La Confessione. Nel programma del Nove condotto da Peter Gomez il primario di Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele ha svelato di non voler più presenziare alle trasmissioni tv per dedicarsi unicamente all’attività clinica. Quella di ieri sera – ha comunicato il professore – è stata la sua ultima apparizione. Ripercorrendo i momenti difficili trascorsi in corsia, ma alludendo anche ad alcune polemiche scatenate da certe sue uscite televisive, Zangrillo ha affermato: “In questi mesi ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. Quindi Lascio questo posto, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) La, AlbertoL’ultimo atto televisivo di Albertoè stato una. Anzi, La. Nel programma del Nove condotto da Peter Gomez il primario di Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele ha svelato di non voler più presenziare alle trasmissioni tv per dedicarsi unicamente all’attività clinica. Quella di ieri sera – ha comunicato il professore – è stata la sua ultima apparizione. Ripercorrendo i momenti difficili trascorsi in corsia, ma alludendo anche ad alcune polemiche scatenate da certe sue uscite televisive,ha affermato: “In questi mesi ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. Quindiquesto posto, ...

