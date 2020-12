La babygang che terrorizza Caserta | presi due quindicenni

Leggi su agi

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Picchiare e rapinare coetanei, ma anche sbeffeggiare anziani e, perché no?, lanciare contro di loro arance. Unaimperversa da mesi a, ma la polizia ha preso due del gruppo, ora in una comunità indicata dal gip del tribunale dei Minorenni di Napoli. Rapinatori a 15 anni Sono duequelli individuati in una indagine aperta per una serie di rapine ed episodi di bullismo ai danni di coetanei, commessi nel centro ditra settembre e ottobre di questo anno, e persone più avanti di età. L'indagine è partita il 12 settembre scorso da una rapina, vittime due fratelli anche loro minorenni. I due, davanti un gruppo di coetanei, hanno preso di fratelli a schiaffi e pugni; poi, minacciandoli con un coltello, si sono appropriati del denaro che avevano. Il 4 ottobre scorso, sempre a ...