Kristen Stewart unica spettatrice dell'ultima sfilata di Chanel (VIDEO) (Di sabato 5 dicembre 2020) L'attrice Kristen Stewart si è seduta da sola per assistere alla sfilata di Chanel organizzata all'interno del castello di Chenonceau, in Francia. Kristen Stewart è stata l'unica spettatrice della sfilata di moda organizzata da Chanel nel castello di Chenonceau. Durante la serata l'attrice ha ammirato dal vivo la nuova collezione della stilista francese Virginie Viard. Questa settimana Kristen Stewart ha assistito alla sfilata Métiers d'Art di Chanel e fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. Ad essere curioso è piuttosto il fatto che l'attrice sia stata l'unica spettatrice ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) L'attricesi è seduta da sola per assistere alladiorganizzata all'interno del castello di Chenonceau, in Francia.è stata l'di moda organizzata danel castello di Chenonceau. Durante la serata l'attrice ha ammirato dal vivo la nuova collezionea stilista francese Virginie Viard. Questa settimanaha assistito allaMétiers d'Art die fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. Ad essere curioso è piuttosto il fatto che l'attrice sia stata l'...

AnnaxLGxTS : RT @quellasimpatic_: tweet per apprezzare la bellezza di kristen stewart Io ero rimasta a twilight, ma che cazzo sei diventata fammi quel c… - tradiscimi : Oggi ho una voglia matta di limonarmi Kristen Stewart - LaNamielle : Pensate a cosa voglia dire essere così iconiche ad essere invitate da @CHANEL per la presentazione della sua nuova… - quellasimpatic_ : tweet per apprezzare la bellezza di kristen stewart Io ero rimasta a twilight, ma che cazzo sei diventata fammi que… - VanityFairIt : L'ultima collezione di Virginie Viard è stata presentata nella splendida cornice del Château des Dames. Mettendo in… -