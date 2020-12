Kratos di God of War arriva in Fortnite: trailer e come ottenere la skin (Di sabato 5 dicembre 2020) La Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite è stata senza ombra di dubbio caratterizzata dalla intensa collaborazione con Marvel, e con la conseguente presenza di diversi volti noti – tra eroi e villain – a tutti i fan della Casa delle Idee. Questo si è tradotto in tante skin di personaggi amatissimi tra film e fumetti, che possono quindi essere utilizzate dai giocatori dello shooter mutliplayer di Epic Games per combattere sulla grande isola di gioco. Non solo, come da tradizione il team di sviluppo ha intenzione di stupire ancora i suoi fedelissimi a colpi di nuovi eventi speciali – come quello dedicato al divoratore di mondi Glactus che va ad inaugurare la Stagione 5 del secondo capitolo – e con tante sorprese mai viste prima tra le lande del Battle Royale per eccellenza. Sorprese che fanno rima con il primo set di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) La Stagione 4 del Capitolo 2 diè stata senza ombra di dubbio caratterizzata dalla intensa collaborazione con Marvel, e con la conseguente presenza di diversi volti noti – tra eroi e villain – a tutti i fan della Casa delle Idee. Questo si è tradotto in tantedi personaggi amatissimi tra film e fumetti, che possono quindi essere utilizzate dai giocatori dello shooter mutliplayer di Epic Games per combattere sulla grande isola di gioco. Non solo,da tradizione il team di sviluppo ha intenzione di stupire ancora i suoi fedelissimi a colpi di nuovi eventi speciali –quello dedicato al divoratore di mondi Glactus che va ad inaugurare la Stagione 5 del secondo capitolo – e con tante sorprese mai viste prima tra le lande del Battle Royale per eccellenza. Sorprese che fanno rima con il primo set di ...

