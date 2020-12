Juventus Torino probabili formazioni, chance per Kulusevski dall’inizio (Di sabato 5 dicembre 2020) Juventus Torino probabili formazioni – Match Day per la Juventus. Primo derby della Mole da allenatore per Andrea Pirlo, lui che da giocatore ne ha vinti diversi, soprattutto uno al 93? con un suo tiro da fuori. Oggi alle 18.00, Pirlo sfida Giampaolo all’Allianz Stadium. Il tecnico di nuovo in emergenza difensiva visto il forfait di Demiral e Chiellini, ma soprattutto senza Morata in attacco a causa della squalifica rimediata a Benevento. Juventus Torino probabili formazioni, chi gioca Pirlo continua sul suo 4-4-2 che in fase di possesso diventa 3-5-2. In porta Szczesny, De Ligt e Bonucci centrali, con Danilo a sinistra che agirà da terzo centrale in fase di possesso. Cuadrado a destra a tutta fascia. Leggi anche: Caso Suarez, cosa ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020)– Match Day per la. Primo derby della Mole da allenatore per Andrea Pirlo, lui che da giocatore ne ha vinti diversi, soprattutto uno al 93? con un suo tiro da fuori. Oggi alle 18.00, Pirlo sfida Giampaolo all’Allianz Stadium. Il tecnico di nuovo in emergenza difensiva visto il forfait di Demiral e Chiellini, ma soprattutto senza Morata in attacco a causa della squalifica rimediata a Benevento., chi gioca Pirlo continua sul suo 4-4-2 che in fase di possesso diventa 3-5-2. In porta Szczesny, De Ligt e Bonucci centrali, con Danilo a sinistra che agirà da terzo centrale in fase di possesso. Cuadrado a destra a tutta fascia. Leggi anche: Caso Suarez, cosa ...

