Juventus-Torino oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 5 dicembre 2020): l’ora della verità. Bianconeri e Granata tornano a duellare, in questo 5 dicembre, nel “Derby della Mole”, che si terrà all’Allianz Stadium con calcio d’inizio a partire dalle 18, in una sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/2021. Da una parte gli uomini di Andrea Pirlo che in Europa hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma che in campionato ancora non sono riusciti a trovare la loro dimensione perfetta (come dimostrano i 17 punti, frutto di 4 vittorie e 5 pareggi), dall’altra quelli di Marco Giampaolo, impantanati nei bassi fondi della classifica a caccia di una preziosa svolta per la loro stagione, sin qui fatta di soli 6 punti, derivati da 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Chi la spunterà? La parola al campo. I precedenti dicono di una “Vecchia Signora” ...